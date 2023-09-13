У Київстар стартувала програма з професійного розвитку: "БезВагань"

13 сентября 2023, 12:45

У рамках нового проєкту відповідального роботодавця, «БезВагань», до команди Київстар приєднались 20 співробітників-початківців.

Компанія ставить за мету зрощення кваліфікованих кадрів. Учасники програми, які якісно зарекомендують себе, за наявності вакансій будуть запрошені до колективу на постійній основі.

«Нині український ринок праці відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів. В той же час молодим фахівцям та спеціалістам без досвіду роботи отримати пропозицію з працевлаштування – складно. Такі тенденції вказують, що через кілька років ситуація стане ще тяжчою. Тож інвестувати час та кошти в нове покоління фахівців – в інтересах роботодавців», - коментує Світлана Кончаніна, начальниця департаменту із залучення та розвитку талантів Київстар.

До участі у програмі запрошувались як випускники вузів, так і люди будь-якого віку, які мають недостатньо практичних навичок за своїм фахом. Київстар отримав більше 1000 заявок від кандидатів. І вже сьогодні найбільш мотивовані з них долучились до роботи в різних департаментах компанії: HR, адміністративному, PR, BigData, юридичному, B2C, В2В та технічній дирекції.

Термін дії програми – один рік. Нові співробітники оформлені до штату за строковим договором. За умовами програми за результатами шести місяців роботи найбільш активні та ефективні учасники програми мають можливість переглянути умови участі та отримати запрошення до штату на постійній основі.

«Зупинятись не можна рухатись» - гасло проєкту, компанія пропонує кандидатам самостійно розставити розділові знаки та визначитись із своїм професійним майбутнім.

Думками та сподіваннями поділились учасники програми:

Дмитро Шостак, новий співробітник PR-департаменту – «Я сподіваюся здобути цінний досвід та розвиватися в професійному напрямку. Щодо відбору – вимоги були високими, та це дало мені впевненість у своїх здібностях та мотивацію для росту».

Марія Головченко, молодший фахівець департаменту із залучення та розвитку талантів: «Аналогічних програм я не зустрічала на ринку праці України. Для мене важливо, що уже на етапі онбордингу новачки отримують необхідну підтримку. Кожен член команди націлений на результат і якісну адаптацію в компанії. Всі етапи продумані, організовані і чітко структуровані. Я відразу відчула себе частинкою великої команди Київстар».

У Київстар програми відповідального роботодавця будуються за принципом «win-win». Від даної взаємодії компанія отримає такі переваги: мотивованих співробітників зі свіжими поглядами і підходами, розвиток культури менторингу та коучингу та розвиток культури прийому в колектив спеціалістів з мінімальним досвідом роботи. Кандидати, в свою чергу, отримують можливість знайти роботу в умовах дефіциту вакансій початкового рівня, розпочати кар’єру чи змінити фах та отримати практичний досвід роботи у одного з кращих роботодавців на українському ринку праці.