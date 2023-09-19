По миру распространяется опасный штамм коронавируса ВА.2.86 "Пирола"

19 сентября 2023, 10:15

ВОЗ причислила "Пиролу" к категории штаммов, "за которыми наблюдают".



Новая волна заболеваний

В Европе и США наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. Основной причиной всплеска заболевания, вероятнее всего, является сезон отпусков и путешествий, а также ослабление иммунной защиты. Кроме того, появился новый вариант коронавируса.

"Пиролу" (официальное название ВА.2.86) впервые зафиксировали в конце июля в Дании. Затем этот подштамм "Омикрона" был обнаружен во многих странах мира - от Канады до Таиланда.



Наличие в ВА.2.86 порядка 30 мутаций, могут сделать его достаточно устойчивым к уже разработанным вакцинам и существующему иммунитету.



Поэтому существуют опасения, что вскоре "Пирола" распространится по всему миру, особенно в контексте уменьшения тестирования и наблюдения за Covid.



Симптомы нового штамма

По данным сайта британской Нацслужбы здравоохранения, о заболевании "Пиролой" свидетельствуют:

высокая температура или озноб;

сильный кашель, продолжающийся более часа;

потеря или изменение обоняния, вкуса;

одышка;

чувство усталости;

заложенный нос или насморк;

потеря аппетита;

диарея.



Опасность "Пиролы"

Эпидемиологи отмечают, что пока не известны все подробности об этом штамме. По данным специалистов, "Пирола" очень заразна. Есть предположение, что это может вызвать более тяжелое течение болезни, чем предыдущие варианты. Хотя в разрушительную волну тяжелых заболеваний и смертей из-за "Пиролы" - эпидемиологи не верят.