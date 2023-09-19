Binance повідомляє про зростання кількості шахрайських схем

19 сентября 2023, 12:52

Зловмисники все більше вдаються до скамів “Pig butchering", або “обробка свині”, а кількість таких випадків, зафіксованих Binance, зросла на 100,5% від 2022 до 2023 року.

Це може бути тривожним сигналом для інвесторів, які прагнуть зробити свої перші інвестиційні кроки.



Сками "Pig butchering" - це інвестиційні афери, де зловмисники розраховують на недосвідченість і наївність користувачів. Вони поступово будують відносини з потенційною жертвою, демонструючи ілюзорний прибуток та даючи “солодкі” обіцянки, завойовують довіру жертви, ніби відгодовуючи її для "нападу". І коли їм вдається цього досягти - зникають, забираючи з собою усі вкладення.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв