Bolt подбав про цифрову безпеку пасажирів та водіїв

25 сентября 2023, 11:15

Сервіс Bolt вдосконалив систему захисту даних, запровадивши функції, які зменшують ризик небажаного використання особистої інформації та можливих неприємностей, пов'язаних з цим.

Нові функції у додатку Bolt дозволять користувачам здійснювати комунікацію, не розголошуючи контактні дані.



Цифрова епоха відкрила перед людством безліч можливостей, але водночас створила проблеми у сфері конфіденційності даних. Дедалі для забезпечення своєї мобільності все більше людей обирають мобільні додатки і сервіси, які іноді потребують передачі особистих даних. Наразі збереження конфіденційності стає надважливим завданням, оскільки велика кількість особистої інформації може бути використана без дозволу користувача.



Безпека поїздок складається з різних аспектів: піклування про особисту безпеку водія та пасажира, запобігання небезпечним ситуаціям на дорозі. Одним із найважливіших завдань для компанії Bolt є захист користувачів від розповсюдження їхніх приватних даних. Це надає їм додатковий рівень цифрової безпеки.



Функції, що допомагають зберегти конфіденційність приватної інформації:



Дзвінки через додаток — функція дає можливість телефонувати не з номера телефону, а напряму через додаток. Вона запобігає розповсюдженню приватних даних користувачів сервісу.



Конфіденційність номера телефону — ця функція дає можливість приховати свій номер під час виклику, щоб водій його не побачив, таким чином зберігається приватність та уникаються можливі небажані дзвінки від сторонніх осіб.



«Робота сервісу Bolt налаштована таким чином, що водій і пасажир можуть спілкуватися по телефону. Іноді необхідно зв'язатися з користувачем для уточнення адреси або місця посадки. В такій ситуації може виникнути проблема захисту приватної інформації. З метою запобігання можливим неприємним ситуаціям компанія Bolt впровадила нові функції безпеки. Вони дозволяють водію та пасажиру здійснювати комунікацію, не розголошуючи контактні дані», - пояснює Сергій Павлик, керівник напряму райд-хейлінґу компанії Bolt в Україні.