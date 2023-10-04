Армения ратифицировала Римский статут МУС

Документ поддержали 60 депутатов, против высказались 22.
Армения начала процесс ратификации Римского статута в конце 2022 года, а сам документ был подписан армянской стороной в 1999 году. Он еще должен быть подписан президентом Армении Ваагном Хачатряном.
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