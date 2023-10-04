4 октября 2023, 10:45

Армения ратифицировала Римский статут МУС

Документ поддержали 60 депутатов, против высказались 22.



Армения начала процесс ратификации Римского статута в конце 2022 года, а сам документ был подписан армянской стороной в 1999 году. Он еще должен быть подписан президентом Армении Ваагном Хачатряном.

