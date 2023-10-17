Буча скористається досвідом Хіросіми при відбудові

17 октября 2023, 11:15

Буча прагне налагодити співробітництво з японським містом Хіросіма, постраждалим від атомного бомбардування наприкінці Другої світової війни.

Про це з посиланням на представників адміністрацій обох міст повідомляє Kyodo, передає Укрінформ.



У міській владі Хіросіми висловили готовність співпрацювати з Бучею, зауваживши, що обміни та спільна робота сприятимуть розвитку обох міст.



Важливу роль у цьому має відіграти ініціатива «Мери за мир», яку очолює Хіросіма. До цієї неурядової організації входять понад 8 тисяч міст зі 166 країн і регіонів світу, в тому числі Київ, Буча та ще ряд українських міст.



































