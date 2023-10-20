В США презентовали двухколесный пятиместный электрокар Shane

20 октября 2023, 9:45

Уникальный электромобиль создал американец Шейн Чен. Авто имеет только два колеса и больше напоминает говерборд, однако его кабина рассчитана на 5 полноценных посадочных мест.

Смещение центра тяжести относительно колес обеспечивает автомобилю устойчивость даже при резком разгоне или торможении. Боковой двери у автомобиля нет: для посадки внутрь передняя часть авто сдвигается вверх.А еще у Shane нет руля и педалей, но есть пульт. Об автомобиле известно мало, так как большинство деталей производитель держит в секрете.