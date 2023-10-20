20 октября 2023, 9:45

В США презентовали двухколесный пятиместный электрокар Shane

Уникальный электромобиль создал американец Шейн Чен. Авто имеет только два колеса и больше напоминает говерборд, однако его кабина рассчитана на 5 полноценных посадочных мест. 

Смещение центра тяжести относительно колес обеспечивает автомобилю устойчивость даже при резком разгоне или торможении. Боковой двери у автомобиля нет: для посадки внутрь передняя часть авто сдвигается вверх.

А еще у Shane нет руля и педалей, но есть пульт. Об автомобиле известно мало, так как  большинство деталей производитель держит в секрете.
Оцените новость:
  • 0 оценок