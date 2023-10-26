Загальний внесок на розмінування країни від Київстар сягає понад 50 млн грн

26 октября 2023, 13:15

У межах проєкту "Нам тут жити" від Київстар та фонду "Повернись живим" триває збір 175 млн грн для забезпечення транспортом та обладнанням 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ.

Мобільний оператор вдруге підтримує ініціативу благодійним внеском у 10 мільйонів грн. Наразі загальна сума допомоги від мобільного оператора на проєкт "Нам тут жити" складає вже понад 50 мільйон грн.

Про надання додаткових інвестицій на закупівлю необхідного саперного спорядження оголосили під час візиту до БФ "Повернись живим" Каан Терзіоглу, головний виконавчий директор групи VEON, Огі Фабела, співзасновник і Почесний Голова Ради Директорів VEON та Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

"Для VEON і Kyivstar відновлення та реконструкція України розпочалися вже з першого дня війни. Ми пишаємося тим, що підтримуємо кампанію з розмінювання території, яка є дуже важливою гуманітарною ініціативою для того, щоб знову зробити Україну придатною для проживання мільйонів людей, які повертаються додому. Маю за честь повідомити про черговий благодійний внесок у розмірі 10 мільйонів гривень, для забезпечення команд саперів засобами для розмінювання", — прокоментував Каан Терзіоглу, головний виконавчий директор групи VEON.

"Нам тут жити" — спільна ініціатива мобільного оператора та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" за партнерської підтримки групи 1+1 media. 100% зібраних коштів будуть спрямованні на закупівлю екіпірування, обладнання та транспорту для 146 інженерно-саперних груп ЗСУ. Сучасне спорядження має убезпечити життя захисників, які займаються розмінуванням і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечного для людей спадку війни та окупації.

"Ми вдячні фонду "Повернись живим", який є давнім і надійним партнером Київстар, за допомогу в реалізації такої важливої для країни ініціативи. Наразі на проєкт зібрано майже 122 млн грн. Ми закликаємо українців та бізнес долучатись, адже нам тут жити", — зазначив Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

Завдяки зібраним коштам вже 51 інженерно-саперна група сил підтримки ЗСУ отримала пікапи, комплекти саперного спорядження та вибухозахисні костюми "Яровит".

"Сапери Сил підтримки — ті, хто працюють, зокрема, на лінії фронту або неподалік від неї. Вони першими розміновують звільнені українські території і дуже часто — з ризиком потрапити під ворожий обстріл. Надійний прохідний транспорт буквально стає запорукою їхнього порятунку в таких обставинах. Так само робить безпечнішою щоденну роботу саперів і спорядження, яким ми допомагаємо за проєктом "Нам тут жити". Дякуємо компанії "Київстар", усім відповідальним бізнесам і громадянам, які долучаються до допомоги", — коментує директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Спільний проєкт стартував у травні 2023 року і триватиме до досягнення цільової суми збору у розмірі 175 мільйонів гривень.