Вспышка гепатита А: заболевание обнаружили еще в пяти общинах Винницкой области

31 октября 2023, 14:15

Гепатит А обнаружили в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Количество заболевших составляет как минимум 143 человека, из них 23 ребенка, сообщили в Департаменте здравоохранения Винницкой ОВА.

Пока источник инфицирования установить не удалось.Вакцинация от гепатита АЭкстренная вакцинация рекомендована в течение двух недель с момента контакта с больным человеком. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них – комбинированная вакцина, защищающая от гепатита A и B.