Откуда появился праздник Хэллоуин

1 ноября католики отмечают День всех святых или Хэллоуин. В США Хэллоуин — второй после Рождества по масштабам коммерческий праздник. В прошлые годы американцы потратили на него около $9 млрд.
Языческие корни
Все началось с дохристианского кельтского фестиваля под названием Самайн, что означает «конец лета». Праздник проводился в начале ноября и отмечал последний день осеннего сбора урожая.
Этот день делил год на светлую (лето) и темную (зиму) половины года. Кельты отгоняли призраков, разжигая жертвенные костры, а также надевали разные костюмы, чтобы обмануть злых духов, которые бродили в эту ночь по земле.
Христианство
В начале VII века папа римский Григорий I дал миссионерам приказ не искоренять языческие праздники полностью, а превращать их в христианские. Понтифик был уверен, это поможет легче обратить язычников в христианство. К концу следующего века Самайн практически полностью слился с католическим Днем Всех Святых.
Хэллоуин
Само название праздника впервые упоминается в 1745 г. Слово «Хэллоуин» — сокращение выражения «All Hallowed Souls Eve» («Вечер всех святых душ»). В США праздник был принесен ирландскими эмигрантами, которые бежали в Новый свет от голода, опустошившего их страну в 1840-х годах.
Тыква
Главным символов Хэллоиуна стала тыква, которую называют «фонарем Джека». Как гласит легенда, кузнец Джек обманул дьявола. После смерти его не пустили ни в рай, ни в ад. С тех пор он бродит по земле, освещая себе путь пламенем, которое получил от дьявола. А чтобы огонек не погас от ветра, Джек поместил его в пустую тыкву.
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