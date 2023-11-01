1 ноября 2023, 10:15

Новые шлагбаумы Hikvision 4B-серии

Шлагбаум – один из основных элементов парковочных пространств, ограничения въезда на территорию, организации движения транспорта на контрольных пунктах.



Как правило, это сборная система, которую заказчик собирает из отдельных компонентов, что делает финальное решение более дорогим, а процесс подбора элементов для оснащения контрольного пункта – долгим и сложным. Это может быть критично для небольших и бюджетных проектов, где требуется простая и доступная система для контроля проезда транспорта.



Линейка шлагбаумов Hikvision включает в себя несколько серий для проектов разного масштаба и под разные задачи: базовая TMG4B-серия, средняя TMG42 серия и профессиональная TMG52-серия.



Шлагбаумы TMG4Bx представляют собой готовое бюджетное решение, включающее в себя все необходимые элементы и аксессуары для быстрого развертывания контрольного пункта и старта эксплуатации. По надежности устройства базовой 4B-серии не уступают шлагбаумам старших версий, основное отличие – использование более простого двигателя переменного тока и время подъема/опускания стрелы, которое в экономичной серии составляет 3 секунды (до 6 секунд для телескопических 6-метровых стрел).



Главное преимущество TMG4Bx – полностью готовый комплект по доступной цене. В состав решения входят:



Тумба с двигателем переменного тока

Стрела шлагбаума (при заказе стрелы 5-6 метров в комплекте идет дополнительная опора)

Плата управления шлагбаумом

Два RF-брелока (дальность действия до 30 метров)

Балансировочные пружины

Опорный стержень

В зависимости от задач, типов транспорта и ширины проезда доступны различные виды стрел – для установки на правую или левую стороны: стандартные прямоугольные, коленчатые и телескопические.



Рабочий температурный диапазон шлагбаумов серии TMG4Bx составляет от -30 до +70 °С – устройства подходят для установки в большинстве регионов без использования дополнительного обогрева. При необходимости использовать шлагбаум в районах с температурами ниже -30 °С к устройствам подойдут любые универсальные системы обогрева. В условиях высоких температур и при сильном перегреве оборудования механизм шлагбаума будет заблокирован для защиты элементов шлагбаума от выхода из строя.



В комплекте базовой TMG4Bx серии не предусмотрены фотоэлементы и другие устройства (например, радары anti-fall для защиты от «падения») для дополнительного контроля наличия автомобиля под стрелой, однако при необходимости к данным шлагбаумам можно подключить любые сторонние фотоэлементы или индукционную петлю, которая устанавливается непосредственно в зоне проезда транспорта и помогает заранее обнаружить приближение автомобиля, чтобы подать сигнал на поднятие стрелы. Также возможна установка anti-fall радаров Hikvision DS-TMG035, которые могут определять направление движения транспорта через контрольный пункт, имеют настраиваемую дальность обнаружения и могут работать с полосами движения разной ширины, различают движение транспорта и пешехода, а также обладают высокой устойчивостью к внешним условиям эксплуатации (электромагнитные помехи, освещение, пыль, дождь, снег и т.д.).



С помощью сухих контактов система может быть подключена к системе контроля доступа, вызывной панели, ANPR-камере для распознавания автомобильных номеров – без дополнительных преобразователей. Таким образом серия TMG4Bx может работать полностью самостоятельно или в составе комплексной системы безопасности. Помимо автоматических, доступны режимы ручного и дистанционного управления. В случае экстренной ситуации шлагбаум будет оставаться в открытом состоянии для обеспечения проезда спецтехники и экипажей спасательных служб.

