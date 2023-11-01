Пол Маккартни, используя ИИ, перезаписал последнюю песню The Beatles

1 ноября 2023, 11:45

У композиции «Now and Then» долгая история. Она впервые была записана примерно в 1979 Джоном Ленноном как сольное фортепианное/вокальное демо.

Уже после смерти Леннона Йоко Оно нашла аудиокассету с записью этой песни.



В 1995 году Пол, Джордж и Ринго начали работу над демозаписью Джона, но проект остался незавершенным по техническим причинам.



И только в 2022 с помощью технологии демиксинга удалось отделить вокал от музыки, почистить звуковые дорожки и перезаписать последнюю песню легендарной ливерпульской четверки.





