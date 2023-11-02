2 ноября 2023, 8:45

Еврокомиссия 8 ноября даст рекомендацию начать переговоры с Украиной о ЕС

Как сообщает издание, в документе будет рекомендация начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, но при условии "технических" оговорок.



В частности, странам необходимо добиться большего прогресса, начиная от создания надежной и независимой судебной системы и заканчивая защитой прав меньшинств и внедрением антикоррупционных мер.

