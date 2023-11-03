Новое оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее – Минобор

3 ноября 2023, 12:15

С 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ.

На период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний.



В Минобороны считают, что это существенно развязывает руки производителям, отметили в ведомстве. Теперь именно производитель определяет, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию, а военные согласуют перечень параметров. Ранее военные прописывали в технических условиях значительный список этих параметров.

