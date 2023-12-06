Новые беспроводные наборы A4Tech Fstyler - мобильные и бесшумные

6 декабря 2023, 12:15

Беспроводные наборы с широкой совместимостью позволяют работать без лишнего шума.

Компания A4Tech, крупный производитель периферийных устройств, представила новые беспроводные наборы из серии Fstyler. Удобные комплекты из мыши и клавиатуры предлагают решения разных размеров и вариантов функциональности на любой вкус.



Все беспроводные мыши используют для подключения радиосвязь на частоте 2.4 ГГц. Рабочая дистанция до 10 метров позволяет спокойно заниматься своими делами в любом пространстве. Интерфейс подключения – USB Nano-ресивер, также есть USB Type-C адаптер, благодаря которому периферия подключается к Macbook, Chromebook и прочим устройствам.

Подключение клавиатуры во всех наборах производится при помощи USB Nano-ресивера с возможностью использовать USB Type-C адаптер. Ресивер хранится в специальном отсеке в самой клавиатуре. Рабочая дистанция доходит до 15 метров. Для работы требуется одна батарейка AA. Модели совместимы с ОС Windows/Mac. Чтобы поменять раскладку с одной системы на другую, необходимо воспользоваться сочетанием клавиш Fn + P / O.В беспроводной набор входит мышь с оптическим сенсором, ее разрешение – 1200 DPI. Всего предусмотрено 3 кнопки. Расширенное колесо прокрутки облегчает управление и помогает повысить производительность рабочих процессов.Инновационная функция Air Mouse предлагает два режима использования [Desk+Air]. В воздухе мышь превращается в мультимедийный контроллер, установка дополнительного ПО не требуется. Еще большую функциональность гарантирует ПО 16-в-1, на кнопку программирования получится назначить до 16 различных действий. С бесшумным нажатием работать можно даже ночью, не мешая другим.На компактной клавиатуре размещается 86 клавиш. Ультратонкая форма кейкапов позволяет быстро набирать текст. Технология “QuietKey” снижает уровень шума с 35 дБ до 14 дБ. Высокоэластичная силиконовая мембрана обеспечивает удобство при печати. Быстрый доступ к 12 мультимедийным и интернет-функциям осуществляется через комбинации клавиш FN + F1-F12.Мышь в наборе идентична той, которой комплектуется набор Fstyler FG2200 Air. Инновационная функция Air Mouse обеспечивает два режима использования [Desk+Air], еще большую функциональность гарантирует ПО 16-в-1. Бесшумное нажатие помогает сконцентрироваться на работе.Клавиатура вмещает 107 клавиш, включая NumPad. Ультратонкая форма кейкапов и силиконовая мембрана позволяют быстро и легко печатать. Нажатие на клавиши практически бесшумное, технология “QuietKey” снижает уровень шума до 14 дБ.4 горячие клавиши позволяют быстро воспользоваться дополнительными действиями: открыть параметры снимка экрана, символы Emoji, скрыть приложение или заблокировать компьютер. Комбинации клавиш FN + F1-F12 дают быстрый доступ к 12 мультимедийным и интернет-функциям.Комплектуется мышью с оптическим сенсором и регулируемым разрешением 1000 / 1200 / 1600 / 2000 DPI. Модель можно использовать в качестве мультимедийного контроллера с помощью инновационной функции Air Mouse. ПО 16-в-1 помогает настроить кнопку программирования на разные действия, доступно 16 разных жестов. С бесшумным нажатием гораздо проще сосредоточиться на задачах.На корпусе мыши расположено 7 кнопок. Две боковые по умолчанию настроены на функции “назад” и “вперед”, но могут быть перепрограммированы. Специальная кнопка скриншота поддерживает четыре типа снимков экрана – прямоугольный, произвольной формы, окно и полноэкранный. На обратной стороне мыши находится кнопка питания. Клавиатура в комплекте идентична модели из набора FG2300 Air.

Набор включает мышь с оптическим сенсором и регулируемой скоростью сенсора, доступны значения 1000 / 1200 / 1600 / 2000 DPI. На корпусе предусмотрено 4 кнопки, в том числе удобная кнопка питания. Расширенное колесо прокрутки делает работу с файлами более комфортной. В неподключенном состоянии Nano-ресивер можно хранить прямо в корпусе.



Инновационная функция Air Mouse предоставляет два режима использования [Desk+Air], в воздухе мышь выполняет функции мультимедийного контроллера. Еще большую функциональность предлагает ПО 16-в-1. Благодаря бесшумному нажатию не придется отвлекаться на клики во время работы.



Компактная клавиатура включает в себя 86 клавиш с высокоэластичной силиконовой мембраной, в том числе 12 “Fn”+. Отсутствие цифрового блока экономит место на рабочем столе. Ультратонкие кейкапы выполнены в стиле “ретро” и обеспечивают быстрый набор текста. Специальная технология снижает уровень шума с 35 до 14 дБ.



Мышь идентична той, которой комплектуется набор Fstyler FG3200 Air. Клавиатура с 2-секционной конструкцией вмещает 107 клавиш, в том числе 12 “Fn”+. Ультратонкие круглые кейкапы с силиконовой мембраной выполнены в ретро стиле, с ними комфортно печатать. Процесс будет практически бесшумным благодаря технологии “QuietKey”. 4 горячие клавиши предоставляют доступ к дополнительным функциям: можно открыть параметры снимка экрана, символы Emoji, скрыть приложение или заблокировать компьютер.



Представленные наборы оснащены всем необходимым функционалом для комфортной работы. Дома или в офисе – среди представленных моделей найдется эффективное решение для любой задачи. Кроме того, мышь и клавиатуру из набора можно брать с собой в путешествие или коворкинг.