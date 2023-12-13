13 декабря 2023, 10:45

Хакеры ГУР взломали налоговую систему РФ

Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической РФ и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временный период.

В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение.

Полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ - уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup).

Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины.
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