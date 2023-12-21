21 декабря 2023, 13:45

ЄС виділяє Україні черговий пакет підтримки на €1,5 млрд в рамках допомоги

Це остання виплата із 18-мільярдного пакету підтримки ЄС, запланованого на 2023 рік.
Оцените новость:
  • 0 оценок