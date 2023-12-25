Топ-7 різдвяних мультфільмів для всієї родини

25 декабря 2023, 8:45

Врятувати Санту (2013)

Сердитий генерал викрав Санту та прихопив його машину часу, з допомогою якої чарівник встигає подарувати кожному малюку подарунок на Різдво. Ельф Бернард відправляється в дуже небезпечну подорож, щоб врятувати Санта Клауса та свято.



Еліот — найменше оленя Санти» (2018)

До Різдва лишаються лічені дні, коли один з найдосвідченіших оленів з упряжки Санта Клауса вирішує піти на пенсію. Вакантну посаду хочуть зайняти сотні претендентів. Серед них є Еліот, який насправді не олень, а поні. Чи зможе він пройти важкий фінальний відбір?



Ґрінч (2018)

Похмурий Ґрінч вирішує зіпсувати Різдво мешканцям невеличкого містечка. Але, коли він знайомиться з людьми ближче, то переглядає ставлення до свята.



Смолфут (2018)

Одного разу йеті на ім’я Міго побачив міфічну істоту — смолфута, тобто людину. У його родині, яка живе високо в горах, йому ніхто не вірить. Тоді він вирішує спуститися з гір та довести, що смолфути існують.



Клаус (2019)

Добра історія про листоношу Джаспера та виробника дерев’яних іграшок Клауса, які вирішили принести щастя найнещаснішому місцю на землі — Смеренсбургу.



Різдвяне бажання Анжели (2020)

Весела та зворушлива анімаційна картина про дівчинку Анжелу, яка мріє на Різдво побачитися зі своїм татом, який поїхав на заробітки на інший кінець світу.



Бебі Бос: Різдвяний бонус (2022)

Напередодні Різдва бебі бос Теодор випадково міняється місцями з одним з ельфів Санти та потрапляє на Північний полюс.