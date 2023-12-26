26 декабря 2023, 11:10

Нова пошта та "Повернись живим" зібрали понад 330 мільйонів на зв’язок для ППО

Нова пошта та фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» зібрали понад 330 мільйонів гривень на комплексний зв’язок для сил протиповітряної оборони у рамках проєкту «Запакуй небо — прокачай ППО».



Проєкт тривав з 1 червня до 26 грудня. Протягом 7 місяців кожен охочий міг долучитися до збору і відправити кошти на потреби оборонців неба. Нова пошта задонатила на проєкт 183,6 мільйона гривень: з кожної посилки відправленої у поштомат чи з поштомата компанія перераховувала 10 гривень на проєкт, а також щомісяця окремо робила благодійні внески у підтримку збору. Решта суми зібрана декількома способами:



донати українців на рахунок або банку проєкту — 118,2 млн грн,

донати друзів та партнерів проєкту, серед яких бізнеси та відомі блогери — 26,6 млн грн,

купівля мерчу Нової пошти та відправка посилок у пакуванні лімітованої серії – 6,3 млн грн.



На зібрані кошти Нова пошта та «Повернись живим» забезпечують повітряне командування «Центр» сучасним обладанням зв’язку та рухомими командими пунктами, а саме:



· рюкзаками мобільних вогневих груп;



· переносними командними пунктами — робочими місцями-трансформерами, що розміщуються у кейсах вагою 60 кг;



· комплексними апаратними зв’язку, які супроводжуватимуть протиповітряні ракетні комплекси;



· рухомими командними пунктами — це прохідні вантажівки, що дають можливість командувати військами під час руху, універсальні місця роботи й відпочинку для захисників.



«Як показує сьогодення, зв’язок — надважливий для всіх сфер життя. А зв’язок між ланками ППО – буквально рятує життя кожного з нас. Ми розуміли це від початку проєкту «Запакуй небо — прокачай ППО». Як і те, що процес виробництва такого сучасного обладнання для військових — дуже складний, довгий та дорогий. Але ми в Новій пошті любимо складні задачі та знаємо, що не існує нічого неможливого. Попри всі складнощі – ціль, яку ми ставили разом із «Повернись живим», досягнута. Я впевнений, що зараз захисники неба ще міцніші та ворогу їх не здолати», — каже Вячеслав Климов, співвласник Нової пошти.



«Цей проєкт підвищує ефективність протиповітряної і протиракетної оборони — від мобільних вогневих груп, батарей зенітних ракетних комплексів, до органів військового управління дивізіонів, полків або бригад. Забезпечення ПВК «Центр» рюкзаками зв'язку, КАЗами, переносними та рухомими командними пунктами дозволить зменшити час від виявлення цілі до її знищення з хвилин до секунд. Усі компоненти проєкту поєднуються між собою, як конструктор. Наприклад, навіть якщо у нас з’явиться новий зенітно-ракетний комплекс на озброєнні, уся система з ним працюватиме», — говорить директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.



Нагадаємо, що восени Нова пошта і «Повернись живим» передали підрозділам протиповітряної оборони першу партію носимих комплектів зв’язку та управління. Також захисники отримали телекомунікаційні комплекти та супутнє обладнання.



Телекомунікаційні комплекти — це розміщений у рюкзаку для зручності транспортування автономний хаб із захищеними каналами звʼязку. Тож перебій у роботі одного чи навіть кількох таких каналів все одно дозволить екіпажу мобільної вогневої групи вчасно отримати наказ, інформацію про рух цілі та інші дані для її знищення. Хоч збір коштів уже завершено, але робота над посиленням ППО ще триває і військові будуть забезпечені усім необхідним.

