Украина почти в три раза увеличила производство артснарядов и в 42 раза — мин

Об этом заявил глава Минстратегпрома Александр Камышин, пишет "Интерфакс-Украина".
"Могу сказать, что у нас уже есть значительное возрастание по номенклатуре минометных выстрелов — в 42 раза, у нас есть рост по артиллерийским снарядам — рост почти в три раза. И работаем над тем, чтоб расти дальше", — сказал он.
По словам министра, производство сдерживают дефицитные позиции взрывчатых веществ, порохов в мире, а не только в Украине.
"Работаем над тем, чтоб начать их производить. Решения, необходимые для этого, приняты", — добавил он.
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