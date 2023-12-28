28 декабря 2023, 9:15

Украина почти в три раза увеличила производство артснарядов и в 42 раза — мин

Об этом заявил глава Минстратегпрома Александр Камышин, пишет "Интерфакс-Украина".



"Могу сказать, что у нас уже есть значительное возрастание по номенклатуре минометных выстрелов — в 42 раза, у нас есть рост по артиллерийским снарядам — рост почти в три раза. И работаем над тем, чтоб расти дальше", — сказал он.



По словам министра, производство сдерживают дефицитные позиции взрывчатых веществ, порохов в мире, а не только в Украине.



"Работаем над тем, чтоб начать их производить. Решения, необходимые для этого, приняты", — добавил он.

