Трамп пообещал, что никогда не поможет Европе, если на нее нападут

Французский еврокомиссар Тьерри Бретон рассказал, что в 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп в частном порядке предупредил президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен, что Америка не придет на помощь ЕС, если она подвергнется военному нападению, пишет Politico .
"Кстати, НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО. И, кстати, вы должны мне $400 млрд, потому что вы, немцы, не заплатили столько, сколько нужно за оборону", — сказал Трамп по словам Бретона.
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