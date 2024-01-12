Єврокомісія піде на поступки Угорщини, щоб розморозити 50 млрд євро для України

12 января 2024, 12:15

Як пише Financial Times, посилаючись на високопосадовців, Європейська комісія готова погодитися на деякі вимоги Угорщини, щоб забезпечити пакет підтримки України у розмірі 50 млрд євро.

Щоб переконати Орбана відмовитися від свого вето, комісія готова надати прем'єр-міністру Угорщини можливість у 2025 році зупинити угоду про фінансування на півдорозі, повідомили Financial Times три чиновники, знайомі з питанням.



У рамках потенційної угоди ЄС погодиться включати перегляд чотирирічного пакету підтримки наступного року, коли можна буде оцінити, чи потрібна Україні вся ця сума, а також чи виконав Київ вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дало б можливість Орбану накласти вето на її продовженні, пише видання.



Комісія також готова погодитися на щорічні перевірки та включення пункту про «аварійне гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе висловити занепокоєння щодо допомоги Україні.



На запитання, чи буде цього достатньо для того, щоб Орбан зняв вето, високопосадовець відповів виданню: «Все ще не впевнений, але, швидше за все, так». Угорці "налаштовані на переговори", повідомив ще один співрозмовник газети.



У грудні Брюссель розблокував фінансування ЄС для Угорщини у розмірі 10 млрд євро, яке раніше було заморожене через побоювання щодо верховенства закону, нагадує видання (тобто це вже не перші поступки, на які готова піти Єврокомісія).



Ідею пункту про перегляд допомоги Києву було вперше запропоновано Угорщиною у жовтні, але інші лідери ЄС були проти.