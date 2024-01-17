Ракетная угроза энергетической системе Украины сохраняется — ГУР МО

17 января 2024, 13:15

На вопрос "РБК-Украина", являются ли сейчас объекты энергетики целью ударов РФ как в прошлом году, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий ответил, что хотя оккупанты сейчас не бьют по этим объектам, они следят за состоянием украинской энергетики.

"РФ провела анализ последствий ударов зимой 2022–2023 годов и определила наиболее критические объекты, которые они могут поразить ракетами или дронами", - сказал он.



"Противник продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и если это будет им необходимо, наносить такие удары. Поэтому угроза нашей энергетической системе сохраняется", — отметил он.