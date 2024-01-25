Задержан хакер, который готовил кибератаки на правительственные сайты Украины

25 января 2024, 14:45

По данным следствия, оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре по наводке хакера. Среди поврежденных объектов — местная больница.

По информации СБУ, фигурантом является местный житель, специалист в сфере IT, которого фсб привлекла к сотрудничеству. Утверждается, что для сбора разведданных о дислокации сил обороны фигурант обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где, по его "версии", могли находиться украинские защитники.Фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.