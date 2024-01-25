25 января 2024, 14:45

Задержан хакер, который готовил кибератаки на правительственные сайты Украины

По данным следствия, оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре по наводке хакера. Среди поврежденных объектов — местная больница. 

По информации СБУ, фигурантом является местный житель, специалист в сфере IT, которого фсб привлекла к сотрудничеству. Утверждается, что для сбора разведданных о дислокации сил обороны фигурант обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где, по его "версии", могли находиться украинские защитники.

Фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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