Мощная мобильная акустика SVEN PS-1500

29 января 2024, 13:15

Кто-то в компании SVEN явно любит устраивать вечеринки с друзьями, в ее ассортименте регулярно появляется не только компактная мобильная акустика, но и большие аудиосистемы для вечеринок, способные прекратить в танцпол практически любое пространство.

Компания представила целую серию таких устройств, но новая SVEN PS-1500 — это что-то совсем особенное. Колонка предлагает невероятно громкий, но при этом качественный звук, который порадует любого меломана.

Два усилителя TAS5612LA производства легендарных Texas Instruments выдают по 250 Вт мощности каждый, соответственно общая мощность устройства составляет потрясающие 500 Вт — хватит, чтобы обеспечить звуком большое помещение или устроить дискотеку на свежем воздухе. А яркая динамическая подсветка добавит вечеринке красок и поможет создать праздничную атмосферу.За высоклассный звук отвечают сразу четыре динамика — два диаметром 6,5 дюйма для низких и средних частот, плюс два твитера диаметром 2 дюйма. Помещены они в деревянный корпус (MDF), который обладает меньшим уровнем внутренних резонансов, чем пластиковый — звучание получается более плотным, с хорошей атакой и в широком частотном диапазоне — от 40 до 20 000 Гц. Устройство, конечно же, далеко не самое маленькое, его габариты — 345×330×953 мм, да и масса солидная — 13 кг. При этом колонка все равно остается мобильной благодаря удобным ручкам и колесикам для транспортировки.SVEN PS-1500 позволяет делиться с окружающими любимой музыкой быстро и легко — сопряжение с гаджетом-источником звука по Bluetooth с помощью NFC занимает считаные секунды. Думать, где разместить подключенный смартфон или планшет, не придется — для этого есть специальная подставка на верхней панели. Для тех, кто предпочитает доверять выбор музыки радиодиджеям, есть встроенный радиоприемник. Ну а для меломанов-коллекционеров, всегда имеющих под рукой подборку любимых треков, в новой колонке имеется встроенный проигрыватель аудиофайлов с накопителей USB-flash.Динамики акустики не только способны выдавать качественный звук с хорошей детализацией, но и отлично поддаются эквализации. Для настройки тонального баланса под помещение и вкусы слушателей есть встроенный эквалайзер — с ним SVEN PS-1500 точно зазвучит как нужно. Ну а для любителей «качающего» баса есть отдельная функция Bass Boost, которая придаст НЧ-диапазону дополнительные мощь и объем. В настройке поможет яркий и контрастный LED-дисплей, на котором отображается вся необходимая информация.Новая PS-1500 — устройство для тех, кто любит не только слушать музыку, но и играть ее самостоятельно. Микрофонный вход позволяет петь караоке, придав голосу дополнительного объема за счет встроенного эффекта эхо. А вход для гитары или других музыкальных инструментов — добавить «живой» аккомпанемент. С такими возможностями SVEN PS-1500 может найти применение в среде не только любителей, но профессионалов сферы развлечений. При этом ее стоимость гораздо ниже, чем у сравнимых по мощности и возможностей профессиональных решений, в чем можно убедиться уже сегодня — новинка появилась в каталогах магазинов электроники.