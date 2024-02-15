Укрпошта автоматизувала сортувальні лінії на логістичному терміналі в Києві

15 февраля 2024, 11:15

Укрпошта завершила встановлення автоматизованих сортувальних ліній на логістичному терміналі «Київ-Правий».

Нове обладнання для ліній сортування міжнародних, дрібних та великих відправлень на цьому терміналі дозволяє обробку 18 000 посилок на годину та близько 400 000 відправлень на добу. Компанія планує автоматизувати потужності всіх терміналів та завершити трансформацію логістичної мережі в I півріччі 2024 р.



Упродовж першого півріччя Укрпошта автоматизує потужності ще у шести сортувальних терміналах (в Одесі, Києві («Київ-Лівий»), Дніпрі, Львові, Харкові та Хмельницькому), відмовившись від ручного сортування.



У II кварталі 2024 року планується відкриття інноваційного логістичного термінала «Київ Лівий», в якому працюватиме ще один центр обробки міжнародних посилок, що суттєво зменшить терміни обробки. А протягом 2024 р. будуть встановлені додаткові автоматизовані лінії для сортування листів та газет. 14-16 логістичних центрів Укрпошти в інших обласних центрах та великих містах України отримають автоматизовані лінії меншої потужності для сортування посилок та дрібних відправлень. Це забезпечить 100% автоматичної обробки на всій території України. Загальна потужність складе близько двох млн відправлень на добу.



Крім того, у рамках глобальної стратегії трансформації, Укрпошта впроваджує новий підхід до логістичних маршрутів. Перебудова логістичної мережі та оптимізація маршрутів доставки між терміналами, логістичними центрами та депо прямо, без зайвих об'їздів та зупинок, дозволить доставляти відправлення клієнтів в усі обласні центри України та великі міста вже на наступний день.



“У 2023 році Укрпошта збільшила кількість відправлень на 40%. Це означає, що клієнти довіряють компанії, а ми, своєю чергою, прагнемо бути кращими для них. Нове обладнання підвищить нашу продуктивність та якість сортування у вісім разів. А паралельна трансформація логістичної мережі забезпечуватиме швидкісну доставку спочатку між обласними центрами та великими містами, а згодом до кожного міста та села в Україні, - зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. - Ми планували модернізацію у 2022 р. і не відмовились від цього попри повномасштабну війну, хоча вимушені були коригувати плани будівництва кількох терміналів із залученням кредитних ресурсів, адже в нових реаліях це було б неефективним рішенням Втім, ми реалізували інший підхід, зі збереженням продуктивності та переважно власним коштом. Ми встановлюємо автоматизовані лінії на 100% терміналів на обладнанні та програмному забезпеченні українського виробництва й будуємо нові потужності там, де це необхідно. Ми пишаємось тим, що на початку війни Укрпошта підтримала українських виробників, безплатно допомагаючи їм евакуйовуватись у безпечні міста, а зараз продовжує підтримку українського бізнесу, надаючи послуги по доступних цінах і максимально використовуючи обладнання та софт українських виробників».



Наступним кроком Укрпошти стане автоматизація сортування листів, газет та комплектування замовлень лікарських засобів. Також у 2024 році Укрпошта планує перезавантаження ключових сервісів та процесів, щоб максимально диджиталізувати послуги та зробити їх більш зручними для клієнтів.