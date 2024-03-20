В Европе призывают создать свою версию израильского "Железного купола"

20 марта 2024, 15:45

Генеральный директор крупнейшего в Европе производителя боеприпасов Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что лидерам ЕС следует рассмотреть возможность установки систем противовоздушной обороны малой дальности, подобных израильскому "Железному куполу".

Паппергер сказал FT, что противовоздушная оборона ближнего радиуса действия — это "то, что они хотят создать в Европе", указав на один из аспектов поддерживаемой Берлином инициативы European Sky Shield.



"Железный купол" имеет радиус действия до 70 км и используется Израилем с 2011 года для перехвата ракет малой дальности. Аналитики считают, что создание подобной системы на большой территории континентальной Европы является надуманным, однако страны ЕС инвестировали в целый ряд технологий противовоздушной обороны.



Один из руководителей европейского оборонного ведомства заявил, что у Европы уже есть "все возможности для создания полноценных слоев противовоздушной обороны".



В конце 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил об инициативе European Sky Shield, которая, по его словам, позволит создать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны путем совместных закупок оборудования. Около 21 страны подписались под этой инициативой.