Київстар у 2023 році: понад 6 млрд грн інвестицій у розвиток зв'язку

27 марта 2024, 9:15

Не заважаючи на щоденні виклики військового часу, національний телеком оператор продовжує забезпечувати Україну зв`язком та збільшує інвестиції у цифрове майбутнє.

У 2023 р капітальні витрати Київстар зросли на 6,8% до 6,364 млрд грн. Також компанія сплатила податків і зборів на загальну суму 10,8 млрд грн



Київстар продовжує підтримувати країну, забезпечуючи абонентів життєво необхідними послугами зв`язку та інтернету. Майже 100% телеком мережі компанії на підконтрольній території працює у звичному режимі. У 2023 році команда Київстар відновила зв’язок в 190 населених пунктах де проживає понад 112 тисяч людей і збудувала 1000 нових базових станцій для мережі 4G. Ще 4000 базових станцій були модернізовані з метою збільшення швидкості мобільного інтернету. Наразі мережа 4G телеком оператора охоплює територію, де проживає 95% населення України.



Розвиток нових мобільних технологій і збільшення покриття 4G мережі вплинули на споживання послуг мобільного інтернету. Так у 4 кв 2023 року абоненти Київстар використали мобільного інтернету на 9,6% більше ніж у 4 кв 2022 року. Кількість абонентів, що користуються швидкісним мобільним інтернетом, зросла на 8,8% у порівнянні з 4 кв 2022 року, до 14,3 млн користувачів. Наразі вже близько 60% абонентів Київстару отримують послуги в мережі 4G-зв`язку.



Загальна кількість абонентів мобільного зв`язку Київстару в 4 кв 2023 року знизилась у порівнянні з 4 кв 2022 року на 3,4% до 23,9 млн у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни і тимчасова окупація ряду населених пунктів. Київстар продовжує надавати абонентам послугу «Роумінг як вдома», яка дозволяє залишатись на зв`язку в 27 країнах Європи, користуючись «домашніми» тарифними планами.



Компанія в 2023 році збільшила капітальні інвестиції на 6,8% у порівнянні з 2022 роком, до 6,364 млрд грн, що є найбільшою сумою капітальних витрат за останні три роки. Розвиток цифрового майбутнього України постійно у фокусі уваги компанії, яка планує виділити для цього в найближчі три роки понад 600 млн долл США.



Загальний дохід компанії у 4 кв 2023 року зменшився на 3,3% до 7,9 млрд грн у порівнянні з 4 кв 2022 року через низку негативних факторів, у тому числі безпрецедентну кібератаку на мережу Київстар у грудні 2023 року. Компанія на знак подяки абонентам за підтримку скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв`язку одну плату за тариф.



Київстар продовжує підтримувати важливі соціальні проєкти, як от забезпечення захисним спорядженням інженерно-саперних груп ЗСУ, закупівля медичного обладнання для лікування людей з тяжкими опіками, підключення до інтернету укриттів, тощо. Компанія є сумлінним платником податків до бюджету України, і в 2023 році сплатила податків та зборів на суму понад 10,8 млрд грн.