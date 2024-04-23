Новая игровая гарнитура BLOODY GR370

23 апреля 2024, 14:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую игровую гарнитуру GR370. Различные сценарии проводного и беспроводного подключения обеспечивают широкую совместимость девайса.



В гарнитуре используется высокоточный динамик 50 мм. Уникальная лазерная обработка мембраны гарантирует воспроизведение звука без искажений. Частотный диапазон модели составляет 20 Гц - 20 кГц, импеданс – 16 Ом, чувствительность – 105 дБ. Четкие басы, а также насыщенные высокие и средние частоты подарят незабываемые впечатления от саундтреков любимой игры и помогут быстро сориентироваться в шутере.

За коммуникацию в многопользовательских играх отвечает однонаправленный микрофон с частотным диапазоном 100 Гц - 10 кГц и чувствительностью -42 дБ. Функция шумоподавления эффективно снижает уровень фоновых звуков. В ситуациях, когда микрофон не используется, его можно снимать.В модели предусмотрено сразу несколько режимов подключения с рабочим диапазоном до 12 м. Беспроводное соединение 2.4 ГГц предлагает экстремально низкую задержку и функционирует в 8 раз быстрее, чем Bluetooth. В комплекте идет ресивер Type-C, а также адаптер для USB-A. Таким образом, гарнитура способна подключаться к широкому набору устройств, от смартфона и консоли до компьютера или ноутбука. Также поддерживается передовой стандарт Bluetooth v5.3 и проводное подключение при помощи 1,5-метрового провода для разъема 3.5 мм.Эргономичный дизайн подарит приятные впечатления от использования гарнитуры. Подвесное оголовье из ультрамягкой ткани обладает автоматической регулировкой. "Дышащие" 3D-амбушюры из микрофибры обеспечивают комфорт в течение всего дня. На корпусе расположены кнопки управления звуком, подсветкой, микрофоном, сопряжением по Bluetooth и другими функциями. Круговая подсветка воспроизводит 7 разных цветов. Благодаря встроенному аккумулятору на 1050 мАч наушники работают до 25 часов с подсветкой и до 45 часов без нее.Игровая гарнитура GR370 поможет сосредоточиться на важном матче или насладиться очередной AAA-новинкой. Высокое качество звука, стабильное подключение и эргономичный дизайн гарантируют комфортную работу в любых сценариях, а микрофон с шумоподавлением позволит оставаться на связи.