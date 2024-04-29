Україна отримає 100 генераторів загальною потужністю понад 130 МВт

29 апреля 2024, 9:15

Про це було домовлено під час зустрічі делегації на чолі з Міністром енергетики Германом Галущенком із керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії.



Очільник Міненерго поінформував японську сторону про стан української енергосистеми після останніх російських масованих атак, а також ознайомив із потребами енергосектору: «Ключові завдання – це максимально швидко до зими збільшити потужності генерації і замінити пошкоджені автотрансформатори, щоб забезпечити стабільність передачі електроенергії. Найшвидший спосіб наростити генерацію – це газотурбінні і газопоршневі установки. Важливим є також забезпечення мобільними генераторними установками великої потужності».