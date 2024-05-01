Украина попросила Европу защитить ее газовые хранилища от российских ударов

1 мая 2024, 8:15

По словам главы "Нафтогазу України" Алексея Чернышова, в интересах ЕС защитить объекты хранения, транспортировки и производства газа, учитывая, что газовая инфраструктура Украины хорошо интегрирована в энергетическую систему Европы.