9 мая 2024, 12:45

Українські дрони атакували нафтобазу у краснодарському краї

Російська влада повідомила про щонайменше шість безпілотників, які звичайно ж "усі збили".



Деякі БпЛА впали на території нафтобази. В результаті почалася пожежа — пошкоджено кілька резервуарів.

