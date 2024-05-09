Українські дрони атакували нафтобазу у краснодарському краї

Російська влада повідомила про щонайменше шість безпілотників, які звичайно ж "усі збили".
Деякі БпЛА впали на території нафтобази. В результаті почалася пожежа — пошкоджено кілька резервуарів.
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