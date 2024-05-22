"Провел разговор с Клаусом Йоханнисом и поблагодарил Румынию за поддержку, в частности за новый пакет военной помощи, который готовится. Проинформировал президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО различных типов", — сообщил президент Украины.
Главы государств также договорились ускорить совместную работу над двусторонним соглашением в сфере безопасности.
22 мая 2024, 11:15
Румыния готовит новый пакет военной помощи — Зеленский
"Провел разговор с Клаусом Йоханнисом и поблагодарил Румынию за поддержку, в частности за новый пакет военной помощи, который готовится. Проинформировал президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО различных типов", — сообщил президент Украины.
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