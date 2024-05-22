Румыния готовит новый пакет военной помощи — Зеленский

22 мая 2024, 11:15

"Провел разговор с Клаусом Йоханнисом и поблагодарил Румынию за поддержку, в частности за новый пакет военной помощи, который готовится. Проинформировал президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО различных типов", — сообщил президент Украины.



Главы государств также договорились ускорить совместную работу над двусторонним соглашением в сфере безопасности.