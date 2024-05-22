Уряд Швеції виділить $7 млрд (75 млрд крон) на військову підтримку України

22 мая 2024, 15:45

Про це йдеться у пресрелізі на урядовому сайті:



«Боротьба України проти загарбницької війни росії триває, і Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно. Щоб посилити підтримку України, а також збільшити довгострокову перспективу, уряд і шведські демократи погоджуються запровадити рамки військової підтримки України на 2024–2026 роки. Швеція збільшить підтримку до суми 25 мільярдів шведських крон на рік».

В уряді повідомили, що з цією пропозицією загальна військова та цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон. Військова підтримка в Україні може надаватися у вигляді безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків та фінансової підтримки для закупівлі оборонного обладнання.



Також в повідомленні зазначається, що підтримка України має надаватися таким чином, щоб не підірвати розбудову оборонного потенціалу Швеції і не зашкодити іншим необхідним реформам – для цього в програмі підтримки передбачено відхилення від цільового показника профіциту.