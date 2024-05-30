В Крыму атаковано два российских катера — "РБК-Украина"

Издание с ссылкой на источники пишет, что ГУР поразило два катера российских оккупантов. Вероятно, типа "тунец".
Катера типа КС-701 "тунец" довольно распространены. Это дизельный катер с алюминиевым корпусом. Его используют как в военных целях, так и в гражданских.
Длина корпуса катера — восемь метров, ширина — два с половиной метра. Он может вместить отшести до 12 человек. Мощность двигателя — 250 лошадиных сил, а скорость — 85 км/ч.
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