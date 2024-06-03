Глава МИД Бельгии призвала Евросоюз лишить Венгрию права голоса

3 июня 2024, 13:45

Министр иностранных дел страны Аджа Лябиб заявила, что венгерская сторона затрудняет движение Европы вперед, используя блокирование и право вето.

В интервью она предложила полностью использовать процедуру осуждения Венгрии по ст.7 договора ЕС, что может привести к лишению страны права вето.



Politico пишет, что Европарламент запустил первый этап процедуры по ст. 7 против Венгрии в 2018 году, но процесс "застопорился". Следующий этап обычно используется, когда страна близка к нарушению основных ценностей блока, и это считается "ядерным вариантом", поскольку он предусматривает самые серьезные политические санкции, вплоть до лишения голоса.



Авторы статьи подчеркивают, что с июля Венгрия шесть месяцев будет председательствовать в Совете ЕС, что даст Будапешту больше полномочий для определения повестки дня и приоритетов ЕС. В то же время венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжает препятствовать принятию решений ЕС по важным вопросам — от военной помощи Украине, санкций против страны-агрессора России до следующего шага по принятию Киева в ЕС.



Лябиб считает, что наступил "момент истины". По ее словам, во время своего председательства Венгрия должна понять, что "быть членом Европейского союза означает уважать ценности, иметь права, иметь доступ к средствам, быть частью единого рынка, уважать ценности свободы, свободы выражения мнений и независимости судебной системы".









