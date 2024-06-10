Илон Маск может уйти с поста генерального директора Tesla

10 июня 2024, 9:15

Председатель правления Tesla Робин Денхолм призвала акционеров компании одобрить компенсационный пакет Илону Маску в размере $56 млрд, пишет The Verge.

По ее убеждению, в противном случае миллиардер может покинуть компанию.



При этом она уверяет, что дело не в деньгах, а в "мотивации" Маска.



13 июня акционеры Tesla решат судьбу компенсационного пакета Маску. Это будет уже второе голосование акционеров по вопросу оплаты труда генерального директора, после того как судья из штата Делавэр отменил первое в начале этого года на основании того, что процесс утверждения был "глубоко ошибочным". И теперь Tesla ведет полномасштабную кампанию, чтобы убедить акционеров одобрить компенсацию.

