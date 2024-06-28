28 июня 2024, 10:15

В договорах Эстонией и Литвой впервые зафиксирован процент ВВП на Украину

Пресс-служба президента Украины подчеркнула, что Эстония первой предложила фиксацию процента ВВП на поддержку Украины в двусторонних соглашениях по безопасности.



"Эстония предоставит Украине оборонную помощь на сумму свыше €100 млн в этом году и будет продолжать разностороннюю поддержку в течение 10-летнего срока действия документа. Эстонское правительство будет выделять по меньшей мере 0,25% ВВП ежегодно в течение 2024–2027 годов на военную поддержку нашей страны", — говорится в сообщении ОП.



В документе закреплены отдельные компоненты долгосрочной военной помощи Украине, в частности по типам вооружения, которые предоставляет Эстония, а именно: артиллерия (гаубицы 122-мм и 155-мм калибра), противотанковые ракетные комплексы, ракеты и мины, винтовки Carl Gustaf, гранатометы, беспилотные системы и средства РЭБ.



В договоре с Литвой также имеется фиксация процента ВВП на поддержку Украины на уровне 0,25%. Соглашение предусматривает, что Литва будет оказывать Украине поддержку в сфере безопасности и современного военного оборудования в наземной, воздушной, морской, космической и киберэлектромагнитной областях, а также "потенциально Литва возобновит военную тренировочную миссию на территории нашего государства".

