11 июля 2024, 12:45

Украина подписала соглашение о безопасности с Люксембургом

Документ подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.



В частности, Великое Герцогство Люксембург пообещало продолжить оказывать военную поддержку Украине во всех соответствующих сферах, включая сухопутную, воздушную и киберэлектромагнитную сферы, в тесной координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями.



Люксембург взял на себя ведущую роль вместе с Эстонией и Украиной в коалиции способностей «IT», вносит вклад в коалицию «Состоятельность Воздушных сил», коалицию «Артиллерия класса земля – земля», а также может расширить свое участие в других коалициях, учитывая свои возможности и военные нужды Украины.



Кроме того, Люксембург будет поддерживать усилия Украины по интеграции ее оборонной промышленности в стандарты обороны и безопасности НАТО и ЕС.

