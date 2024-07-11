11 июля 2024, 16:15

Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине первых самолетов F-16

Выступая на мероприятии в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, Энтони Блинкен сказал, что в течение следующих нескольких дней будет представлен «мощный пакет» для Украины, который построит четкий и прочный «мост» для членства Украины в НАТО.

Генсек НАТО также анонсировал одобрение существенного пакета помощи Украине.

«По Украине, я ожидаю, что союзники одобрят существенный пакет помощи, который будет состоять из пяти элементов… Вместе взятые эти пять элементов составляют мощный "мост" для Украины к членству в Альянсе», - отметил Йенс Столтенберг.


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