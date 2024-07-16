Украина и НАТО утвердили Стратегический обзор оборонных закупок

16 июля 2024, 9:45

В Министерстве обороны Украины рассказали, что этот документ утвердили в ходе саммита НАТО.

Согласно ему, оборонные закупки в Украине будут проходить в соответствии с лучшими евроатлантическими практиками. Соглашение содержит 21 рекомендацию по повышению эффективности обеспечения ВСУ как во время военного положения, так и в мирное время. Среди них, в частности, — усовершенствование процедур заключения прямых соглашений, а также нормирование уровня секретности закупок.



Соглашение предусматривает, что партнеры из стран НАТО также будут изучать уникальный украинский опыт организации закупок и логистики в условиях войны.