Як захистити обліковий запис у месенджері “WhatsApp” від зламу?

Для цього потрібно налаштувати функцію двофакторної автентифікації. Це – додатковий рівень безпеки, який у месенджері “WhatsApp” передбачає створення унікального PIN-коду для доступу до вашого акаунту.
Такий PIN-код відрізняється від 6-значного коду реєстрації, який можна дізнатися за допомогою SMS-повідомлення або телефонного дзвінка.
Для налаштування виконайте такі прості кроки:
Відкрийте месенджер “WhatsApp” та перейдіть у вкладку “Налаштування”.
Оберіть вкладку “Обліковий запис” та натисніть кнопку “Двоетапна перевірка”.
Введіть 6-значний PIN-код і підтвердьте його, натиснувши кнопку “Увімкнути”.
Зазначте адресу електронної пошти. Радимо це зробити для додаткового захисту!