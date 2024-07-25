Як захистити обліковий запис у месенджері “WhatsApp” від зламу?

25 июля 2024, 9:15

Для цього потрібно налаштувати функцію двофакторної автентифікації. Це – додатковий рівень безпеки, який у месенджері “WhatsApp” передбачає створення унікального PIN-коду для доступу до вашого акаунту.

Такий PIN-код відрізняється від 6-значного коду реєстрації, який можна дізнатися за допомогою SMS-повідомлення або телефонного дзвінка.



Для налаштування виконайте такі прості кроки:



Відкрийте месенджер “WhatsApp” та перейдіть у вкладку “Налаштування”.



Оберіть вкладку “Обліковий запис” та натисніть кнопку “Двоетапна перевірка”.



Введіть 6-значний PIN-код і підтвердьте його, натиснувши кнопку “Увімкнути”.



Зазначте адресу електронної пошти. Радимо це зробити для додаткового захисту!