25 июля 2024, 9:15

Як захистити обліковий запис у месенджері “WhatsApp” від зламу?

Для цього потрібно налаштувати функцію двофакторної автентифікації. Це – додатковий рівень безпеки, який у месенджері “WhatsApp” передбачає створення унікального PIN-коду для доступу до вашого акаунту.

Такий PIN-код відрізняється від 6-значного коду реєстрації, який можна дізнатися за допомогою SMS-повідомлення або телефонного дзвінка.

  Для налаштування виконайте такі прості кроки:

 Відкрийте месенджер “WhatsApp” та перейдіть у вкладку “Налаштування”.

 Оберіть вкладку “Обліковий запис” та натисніть кнопку “Двоетапна перевірка”.

 Введіть 6-значний PIN-код і підтвердьте його, натиснувши кнопку “Увімкнути”.

 Зазначте адресу електронної пошти. Радимо це зробити для додаткового захисту!


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