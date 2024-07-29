29 июля 2024, 17:28

Відтепер абоненти lifecell можуть «підвісити» хвилини та гігабайти, скориставшись послугою «Хом’як», і переглянути статистику благодійності: компанія lifecell оновлює умови акції «Подвійно Добродійно».



Тепер абоненти можуть не тільки підвісити гігабайти, хвилини й SMS для тих, хто їх потребує, а й скористатися двома новими опціями:

● інтеграцією з послугою «Хом’як»;

● доступом до аналітики акції «Подвійно Добродійно» — «Добро в цифрах».



Завдяки послузі «Хом’як» абонент може за певну вартість переносити невикористані гігабайти й хвилини на наступний місяць. Тепер, якщо абонент не бажає переносити свій залишок послуг, він може задонатити пакет послуг іншим, «підвісивши» на дошці допомоги «Подвійно Добродійно». Залежно від залишку, абонент може передати:

● 2 ГБ — коштує 15 грн;

● 3 ГБ і 50 хвилин на всі номери по Україні — коштує 20 грн;

● 5 ГБ і 100 хвилин на всі номери по Україні — коштує 35 грн.



lifecell подвоює кількість цих хвилин і гігабайтів. Щоб скористатися ними, той, хто потребує допомоги, може зайти на сайт lifecell і забрати їх з дошки за 1 копійку. Допомога доступна для абонентів lifecell, на рахунку яких менше ніж 50 грн. Однак не частіше ніж двічі впродовж 28 днів.

Як це працює: наприклад, абонент хоче задонатити 5 ГБ та 100 хвилин на всі номери по Україні. Він розмістив їх на дошці допомоги, lifecell їх подвоїв, і тепер іншим доступні уже 10 ГБ та 200 хв.

Щоб «підвісити» хвилини та гігабайти через послугу «Хом’як», потрібно набрати комбінацію клавіш *199#. Деталі за посиланням s.lifecell.ua/homiak або за безкоштовним номером 990.

Ще одна новація — детальна аналітика акції «Подвійно Добродійно». lifecell запускає розділ сайту «Добро в цифрах», де можна побачити доступні донати у хвилинах, гігабайтах та SMS. Є тут і статистика акції — скільки загалом людей «підвісили» допомогу і скільки нею скористалися.













