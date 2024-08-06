6 августа 2024, 17:39

Підсумки роботи Нової пошти за 6 міс. 2024 року

У першому півріччі 2024 року Нова пошта продовжила зростати та розвиватись. Кількість доставлених посилок та вантажів склала 222 млн — це на 17% більше, ніж за той самий період 2023 року.



Нова пошта збільшила чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20% - до 20 млрд грн, а чистий прибуток зменшився на 38% - до 1,49 млрд грн.



Компанії групи NOVA (Нова пошта) сплатили у першому півріччі 5,8 млрд грн податків та зборів в місцеві та державний бюджети. Це як 2,5 млн мінімальних пенсій або більше ніж річний бюджет Миколаєва. Зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 12%. З них Нова пошта перерахувала 4,5 млрд грн, NovaPay — 0,7 млрд, Nova Digital — 86 млн, Нова Глобал — 66 млн грн.



Цей рік, так само як і попередній, буде рекордним за обсягом інвестицій, які ми робимо в Україні. Так, за перші 6 місяців року Нова пошта вже вклала в розвиток 3,6 млрд грн капітальних інвестицій на фоні 2,4 млрд за аналогічний період минулого року. Це — на 47% більше, а до кінця року запланований обсяг інвестицій — понад 8 млрд грн.



Як і весь час із перших днів війни, ми інвестуємо не лише у власний розвиток, а й в перемогу України. У першому півріччі 2024 року у рамках проекту Гуманітарна Нова пошта було доставлено 30 тис. тонн вантажів із гуманітарною допомогою. Це як півтори тисячі повністю завантажених фур або 67 монументів Батьківщини-Матері. Загальна сума, яку Нова пошта інвестувала у перемогу з початку повномасштабного вторгнення, вже зросла до 3,5 млрд грн.



Ми збільшили мережу відділень більш ніж на 3500 точок сервісу й маємо вже 30 550 відділень та поштоматів. З них відділень — 12 180, поштоматів — 18 370. Мережа зростала по всій Україні, в тому числі й на прифронтових територіях, де було відкрито 350 нових відділень та поштоматів.

