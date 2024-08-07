США доставили в Армению оружие нового поколения

7 августа 2024, 8:15

В начале августа 2 военных самолета США доставили вооружение и личный состав в ереванский аэропорт «Звартноц».

Об этом пишет азербайджанский портал Caliber.AZ. Отмечается, что в Армению доставлены: снайперские винтовки, приборы ночного видения, специальные средства связи, ударные мини-дроны и малогабаритные мины.



Помимо этого, доставлены специальные приборы, отслеживающие траектории ракет и других летательных аппаратов, выпускаемых с территории Ирана, учитывая риск возможного нападения на Израиль. Устройства будут размещены на границе Армении и Ирана, ими будут управлять «тщательно отобранные» американские военнослужащие славянской и кавказской внешности, «чтобы не привлекать внимания России и Ирана».