Закривати Telegram ніхто не буде,— депутатка Ірина Констанкевич

«Структура Telegram різноманітна, зокрема існують як зареєстровані користувачі, так і анонімні канали, що поширюють роспропаганду. З точки зору безпеки, важливо оцінити, яку шкоду ці канали можуть завдати українському суспільству під час війни». Наразі комітет ВР працює над удосконаленням законодавства, враховуючи міжнародний досвід.
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