Закривати Telegram ніхто не буде,— депутатка Ірина Констанкевич

8 августа 2024, 9:45

«Структура Telegram різноманітна, зокрема існують як зареєстровані користувачі, так і анонімні канали, що поширюють роспропаганду. З точки зору безпеки, важливо оцінити, яку шкоду ці канали можуть завдати українському суспільству під час війни». Наразі комітет ВР працює над удосконаленням законодавства, враховуючи міжнародний досвід.