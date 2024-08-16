"Укрзалізниця" підвищить вартість квитків

Про це повідомив керівник пасажирського напряму УЗ.
Розробляється модель зміни тарифів, за якою ціна залежатиме від популярності маршрутів та часу доби, а також реагуватиме на інфляцію.
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