16 августа 2024, 9:45

"Укрзалізниця" підвищить вартість квитків

Про це повідомив керівник пасажирського напряму УЗ.



Розробляється модель зміни тарифів, за якою ціна залежатиме від популярності маршрутів та часу доби, а також реагуватиме на інфляцію.

