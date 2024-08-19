Израиль усилил сотрудничество с Украиной в оборонных технологиях — посол

19 августа 2024, 14:15

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью журналисту Мыколе Вересню, что Израиль усилил сотрудничество с Украиной после нападения ХАМАС.

"Израиль углубил сотрудничество с Украиной, в том числе и в оборонных технологиях, после событий 7 октября [2023 года]. У Израиля есть свои интересы, которые он пытается реализовать. Когда Украина попадает, условно говоря, в сферу их приоритетов, то они вспоминают, что у нас были какие-то встречные просьбы", — отметил он.



Среди таких интересов посол назвал ежегодное посещение хасидами города Умань Черкасской области.



"Сейчас в правительство Израиля входят около 30% религиозных политиков. И без их поддержки премьер ничего не может сделать, не может проголосовать ни одного закона. Поэтому перед каждым паломничеством происходят телефонные разговоры на высшем уровне и различные жесты", — сказал Корнийчук.



