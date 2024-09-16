16 сентября 2024, 12:45

У США майже $6 млрд на допомогу Україні можуть "згоріти", — AP

Термін фінансування для України майже на 6 млрд доларів закінчиться наприкінці місяця. Щоб цього не сталося, Конгрес має вжити термінових заходів.



Адміністрація Байдена попросила Конгрес включити повноваження з фінансування в будь-яку резолюцію, яку законодавці можуть прийняти до кінця фінансового року 30 вересня, щоб фінансувати федеральний уряд і запобігти зупиненню роботи.

