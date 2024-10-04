4 октября 2024, 13:45

Нова пошта скасувала оплату за повернення та комісію від оголошеної вартості

Нова пошта скасувала оплату за повернення посилки і комісію від оголошеної вартості для відправника у разі відмови одержувача від отримання.



Раніше відправник оплачував 0,5% від оголошеної вартості під час повернення посилки, якщо одержувач відмовився або не забрав її. Тепер платити не треба — ми скасували цю комісію. Також клієнту не треба оплачувати повернення товару відправнику у разі, якщо він не підійшов.



“Велика частка наших клієнтів — це люди, які замовляють товари в інтернет-магазинах. Ми знаємо, що для комфортних покупок людям потрібно бути впевненими у тому, що вони завжди можуть повернути товар, який не підійшов. Тому Нова пошта забезпечує безкоштовне повернення посилок клієнтів відправнику. А тепер ми ще й відмовились від комісії за оголошену вартість, аби за повернення не потрібно було платити нічого — ні отримувачу посилки, ні відправнику”, — говорить директор з маркетингу та продажів Нової пошти Павло Даніман.



Особливо відчутними ці зміни будуть для тих клієнтів, які роблять багато комерційних відправок - адже знизяться їх витрати на повернення товару, який не забрали. Кожного місяця клієнти повертають близько 1,3 млн посилок, а їх витрати на це складають 9,4 млн грн, які тепер не отримає компанія.

